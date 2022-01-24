Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'de alınan olumsuz sonuçların ardından Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrılmıştı. Körfez ekibinin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu.

Mustafa Reşit Akçay'ın ardından arayışa giren Körfez ekibi tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. 52 yaşındaki futbol adamı kariyeri boyunca Konya Şekerspor, Altay, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor , Denizlispor , Gümüşhanespor, Elazığspor, Erzurumspor, Gazişehir, Akhisarspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve son olarak Samsunspor takımlarını çalıştırdı.









Kocaelispor Mustafa Reşit Akçay'ın ayrılığını açıkladı

Yeşil Siyahlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ve Ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine yaşattıkları şampiyonluk başta olmak üzere verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Resmi açıklama geldi

Kocaliespor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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