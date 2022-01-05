MENÜ

Son dakika! Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, Kızılyıldız ile oynayacağı karşılaşma, Sırbistan temsilcisinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 00:51 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında, 6 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçının, Sırbistan temsilcisinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihin Euroleague yönetimi tarafından belirleneceği duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’nun 6 Ocak Perşembe günü 21.00’de Kızılyıldız ile Belgrad'da oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ertelenmiştir."

"Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko 19. hafta mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir."

"Kızılyıldız takımına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Covid vakalarından etkilenen kişilere acil şifalar diliyoruz."

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta son dakika! Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal geri dönüyor



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...