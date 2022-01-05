Son dakika! Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında, 6 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçının, Sırbistan temsilcisinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihin Euroleague yönetimi tarafından belirleneceği duyuruldu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko’nun 6 Ocak Perşembe günü 21.00’de Kızılyıldız ile Belgrad'da oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ertelenmiştir."
"Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko 19. hafta mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir."
"Kızılyıldız takımına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Covid vakalarından etkilenen kişilere acil şifalar diliyoruz."