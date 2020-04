Son dakika | Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı

Kıvanç Tatlıtuğ Corona Virüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.

Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital’a gittiği öğrenildi.

Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ’un Corona Virüsten şüphelendiği ileri sürüldü. (Hürriyet)

Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde, beş çocuklu ailenin bir ferdi olarak Adana'da doğdu. Ortaöğrenimini Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladıktan sonra Pastane işleten babası Erdem Tatlıtuğ'un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra ailesi ile birlikte 1997 yılında İstanbul'a yerleşti. İstanbul Kalamış Lisesi'nden mezun oldu. Annesinin adı Nurten'dir.Aktörlük ve mankenlik yapmadan önce uzun süre basketbol ile uğraştı. Adana'da Fiskobirlik, Çukurova ve Tarsus Amerikan klüplerinde başladığı amatör basketbol kariyerini İstanbul'a yerleştikten sonra profesyonel seviyeye taşıdı. Ülkerspor ile (2 yıl) başlayan birinci lig macerası, Beşiktaş (1 yıl) ve Fenerbahçe (1yıl) basketbol klüplerinde devam etti; fakat tekrar geri döndüğü Beşiktaş ile beraber antreman çalışmaları yaptığı sırada sakatlanarak basketbol hayatını noktalamak zorunda kaldı.Annesinin teşvikleriyle başladığı mankenlik kariyeri, iki yıl kadar sürdü. Mankenlik ajanslarıyla çalışan profesyonel bir manken olan Tatlıtuğ, 2002 yılında düzenlenen Best Model yarışmasını kazanarak Türkiye birincisi oldu ve Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı.2002 yılında katıldığı Best Model of the World yarışmasını kazanmasıyla beraber uluslararası arenada kendini gösterme fırsatı yakalayan Tatlıtuğ, Success Ajans'ın teklifini kabul ederek modellik yapmak üzere Paris'e yerleşti ve orada 1.5 yıl yaşadı. 2005 yılında, Gümüş adlı dizide Songül Öden ile beraber başrolleri paylaştı. Gümüş, Türkiye ve Arap ülkelerinde çok popüler hale gelince bazı ülkelerde "genel ahlaka aykırı" olduğu gerekçesiyle yayınının durdurulması gündeme geldi fakat bu durum hiç gerçekleşmedi.2007 yılında Gümüş'ün bitmesinin ardında Menekşe ile Halil dizisinde ve Amerikalılar Karadenizde 2 adlı filmde rol aldı. 2008 yılında, başrollerini Beren Saat ile beraber paylaştığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisine başladı. Bu dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandırdı.Kıvanç Tatlıtuğ, Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan bir süre oyunculuk dersleri almıştır.2010 yılında "Ezel" dizisinde, dizinin bitmesine doğru kadroya katıldı ve "Sekiz" adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı.2013 yılında yayına giren Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Kelebeğin Rüyası" adlı filmde yer almıştır. Kıvanç Tatlıtuğ, veremli bir genci canlandırmak için 20 kilo verdiği filmde Yılmaz Erdoğan da o dönem iki şairin hocalığını yapan ünlü şair Behçet Necatigil'i canlandırdı.2013 yılının mart ayında Kıvanç Tatlıtuğ ve İlker Ayrık Akbank reklam filminde rol aldılar.Ailesine çok düşkün olan Kıvanç Tatlıtuğ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Kıvanç Tatlıtuğ, 2014'ün Şubat ayında Star Tv'de oynamaya başlayacak olan, Nermin Bezmen'in romanından uyarlanan Kurt Seyt & Shura adlı dizi film çekimlerine Kocaeli-Kartepe'de 2013 aralık ayında başladı.

Ödülleri :

*2009 - 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Aşk-ı *Memnu)

*2012 - 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Kuzey *Güney 1. Sezon)

*2013 - Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu (Kuzey Güney)

Film ve Diziler :

*2007 - Amerikalılar Karadeniz´de 2

*2005 - Gümüş

*2008 - 2009 - Aşk-ı Memnu (Dizi)

*2008 - Menekşe ile Halil (Dizi)

*2010 - Ezel

*2010 - Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

*2011 - Kuzey Güney (Dizi)

*2012 - Kuzey Güney Sezon 2 (Dizi)

*2013 - Kelebeğin Rüyası

*2014 - Kurt Seyt & Shura (Dizi)