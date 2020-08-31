Son dakika | Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği nedir?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.