Fenerbahçe 'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae İtalya yolcusu...Vitor Pereira'nin Çin'den getirdiği Kim Min Jae, Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Fransız ekibi Rennes'nin ardından İtalyan devi Napoli de Kim Min Jae'ye talip olmuştu.

Bonservisi 21 milyon euro!

Rennes'le anlaşacağı konuşulan Kim Min-Jae, 21 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden Napoli'ye gidiyor. İtalyanlar, Kim'in, Çizme deviyle 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 5 yıllık anlaşma sağladığını yazdı.

İtalya'ya gidiyor

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Napoli, Chelea'ye giden Kalidou Koulibaly yerini Kim Min jae ile dolduracak. Güney Koreli stoperin yarın ya da çarşamba günü İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.