SON DAKİKA! Kevin N’Koudou, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek üçüncülük yolundaki iddiasını devam ettirdi. Süper Lig’de bu sezon üç kez sarı kart görerek ceza sınırında olan N’Koudou, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 80. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla cezalı duruma düşen Fransız oyuncu, ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Atiba dönüyor

Cezası nedeniyle Malatya’ya götürülmeyen Atiba ise, Fenerbahçe önünde formasına kavuşacak. Ayrıca sakat oyunculardan Boateng, Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe maçında sahada olabilecek. Kaptan Burak Yılmaz’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.