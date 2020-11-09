Son dakika...Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün, "Kayserispor Yönetim Kurulu olarak Samet Aybaba hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullanırken basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın yarın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi.

Samet Aybaba geçen sezon da Kayserispor'da görev yapmış ancak sadece iki haftalık bir dönemin ardından takımdan ayrılmıştı