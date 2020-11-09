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Son dakika | Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

Son dakika...Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deneyimli teknik adam Samet Aybaba ile anlaştıklarını açıkladı

09 Kasım 2020, Pazartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Son dakika | Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

Son dakika...Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün, "Kayserispor Yönetim Kurulu olarak Samet Aybaba hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullanırken basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın yarın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi.

Samet Aybaba geçen sezon da Kayserispor'da görev yapmış ancak sadece iki haftalık bir dönemin ardından takımdan ayrılmıştı

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