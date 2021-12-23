Son dakika: Kayserispor'da Manuel Fernandes'in sözleşmesi feshedildi
Son dakika haberi... Yaklaşık 1.5 ay evvel disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, Kayseri'den ayrıldı. Portekizli futbolcunun geçmiş dönem alacaklarından vazgeçerek bonservisini eline aldığı ve ülkesine döndüğü öğrenildi.
Kayserispor'da flaş ayrılık... Geçen sezon başında kadroya katılan Manuel Fernandes geçtiğimiz ay disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı.
Sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılılar'la kontratı bulunan yıldız futbolcuyla uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından taraflar anlaştı. 35 yaşındaki futbolcunun geçmiş dönem alacaklarına karşılık kontratını feshettiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'dan bonservisini alan tecrübeli oyuncunun, Kayseri'den ayrıldığı ve ülkesi Portekiz'e döndüğü kaydedildi. Yıldız orta sahanın yeni durağı merak konusu...
Hatırlanacağı üzere Fernandes 2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giymiş ve Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu.
FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli