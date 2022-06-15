Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılı ekip, son olarak Alanyaspor 'da çalışan Çağdaş Atan ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun.'' ifadeleri kullanıldı.

Hatırlanacağı üzere Kayseri ekibi, ilk olarak Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan'ı takımın başına getirdiğini duyurmuş ancak transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle anlaşma iptal olmuştu.

42 yaşındaki Çağdaş Atan, teknik direktör olarak 48 maça çıktı. Bu maçların 21'ini kazanan genç teknik adam, 18 mağlubiyet, 9 da beraberlik yaşadı.







