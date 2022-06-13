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Son dakika! Kayserispor ile Ömer Erdoğan arasındaki anlaşma iptal edildi

Son dakika haberi...Kayserispor, Hikmet Karaman'ın yerine getirdiği Teknik Direktör Ömer Erdoğan'la olan anlaşmayı iptal etti.

13 Haziran 2022, Pazartesi 14:50 Son Güncelleme:
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Son dakika! Kayserispor ile Ömer Erdoğan arasındaki anlaşma iptal edildi

Kayserispor'da ligin bitiminin ardından sözleşmesi yenilenmeyen Hikmet Karaman'la yollar ayrılmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, Hatayaspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile anlaşmış ve resmi sözleşme imzalamıştı.

Transfer tahtası açılmadı 

Kayserispor'un içinde bulunduğu ekonomik kriz yüzünden transfer tahtasının açılmaması nedeniyle iki taraf da anlaşmanın iptal olması konusunda anlaşmaya vardı.

Kayserispor, yeni hoca çalışmalarına hemen başladı.

Sarı kırmızılı ekip, Ömer Erdoğan'ı böyle açıklamıştı;



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