Kayserispor'da ligin bitiminin ardından sözleşmesi yenilenmeyen Hikmet Karaman'la yollar ayrılmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, Hatayaspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile anlaşmış ve resmi sözleşme imzalamıştı.

Transfer tahtası açılmadı

Kayserispor'un içinde bulunduğu ekonomik kriz yüzünden transfer tahtasının açılmaması nedeniyle iki taraf da anlaşmanın iptal olması konusunda anlaşmaya vardı.

Kayserispor, yeni hoca çalışmalarına hemen başladı.

Sarı kırmızılı ekip, Ömer Erdoğan'ı böyle açıklamıştı;







