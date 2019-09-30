SON DAKİKA! Kayserispor Hikmet Karaman'la yolları ayırdı

Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi.

30 Eylül 2019, Pazartesi 18:13 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Kayserispor Hikmet Karaman'la yolları ayırdı

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman istifa etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık var. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İHA

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