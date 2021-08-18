Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'ı resmen açıkladı. Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, gün içinde yaptığı açıklamada Karaman ile anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Kayserispor'dan yapılan resmi açıklamada da Hikmet Karaman ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, daha önce 2004-05 ve 2018-19 sezonlarında da Kayserispor'da görev yapmıştı.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, gün içinde yaptığı açıklamada anlaşmaya vardıkları yeni teknik direktörleri Hikmet Karaman'a güvendiklerini ve Kayserispor'un başarısı için var güçleri ile çalıştıklarını belirtmişti.



