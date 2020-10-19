SON DAKİKA | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı
Son dakika haberi Kayseri'den... Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Kayserispor-Sivasspor maçında Kayserispor kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve yakınlarının bulunduğu aile locasına yönelik bir saldırı olduğu iddia edilmişti. Sarı Kırmızılı kulüp yaptığı resmi duyuru ile iddiaları doğruladı. Kulübün sosyal medye hesaplarından yapılan açıklamada "Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kayserispor, Sivasspor maçı sırasında Başkan Berna Gözbaşı'nın kızı ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
İşte Kayserispor kulübünden yapılan açıklama:
17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna GÖZBAŞI’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.
Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna GÖZBAŞI’nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye’nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan GÖZBAŞI’nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri "Kayserispor Taraftarı" olarak görmemiz mümkün değildir.
Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan GÖZBAŞI başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz.
https://twitter.com/KayserisporFK/status/1318137238795001862
Kulüpler Birliği'nden kınama
Kulüpler Birliği, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaş'na yapılan saldırıya kınadı.
https://twitter.com/kulupler/status/1318141945743609857