SON DAKİKA | Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü İrfan Buz
Süper Lig'de son olarak Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı. İstanbul ekibi, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdiğini açıkladı.
İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:
Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
https://twitter.com/kasimpasa/status/1327250002540961793