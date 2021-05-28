Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa transferde düğmüye bastı! İstanbul ekibi son olarak Ankaragücü forması giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca bonservisi Anderlecht'te bulunan Isaac Thelin için ise görüşmeler devam ediyor.

Bonservisi elinde olan 1.89 boyundaki Zvonimir Sarlija 2019-2020 sezonunda Kasımpaşa'da yarım sezon kiralık olarak forma giymişti. Hırvat stoper Sarlija bazı Süper Lig kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor.

Isaac Thelin yeniden gündemde

Devre arasında Anderlecht'ten kiralanan Isaac Thelin içinde girişimlerini sürdüren Kasımpaşa oyuncuyu bu kez bonservisiyle almak istiyor. İsveç'li golcü yarım sezonda 21 maçta forma giyerek 9 kez fileleri havalandırmıştı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL