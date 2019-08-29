Son dakika | Kasımpaşa'dan flaş Quaresma açıklaması!

Beşiktaş ile yolları ayrılan Ricardo Quaresma'nın Kasımpaşa ile anlaştığı iddia edildi.

29 Ağustos 2019, Perşembe 10:44
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Son dakika | Kasımpaşa'dan flaş Quaresma açıklaması!

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Ricardo Quaresma'nın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Öksüz'ün yaptığı açıklamalar:

BU SABAH SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKTİ

"Quaresma ile anlaşma sağladığımız yönündeki ifadeler doğru. Quaresma'nın Beşiktaş ile arasında bir para konusu var. Dün akşam Beşiktaş ile arasındaki alacak-verecek olayını çözmesi halinde bugün sabah sağlık kontrolünden geçecekti. Ben şu an tatildeyim, arkadaşlarla son durumu görüşeceğim" ifadelerini kullandı. (Ortacizgi.com)

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