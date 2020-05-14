SON DAKİKA! Kasımpaşa'da 2 corona virüs vakası

Son dakika haberi... Kasımpaşa Kulübü'nun futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yaptırdığı coronavirüs testinin sonuçları belli oldu. Yapılan testler neticesinde, 2 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildiği iddia edildi.

14 Mayıs 2020, Perşembe 14:31 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Kasımpaşa'da 2 corona virüs vakası

Son dakika haberi... Süper Lig'de corona virüsü depremi yaşanıyor. Beşiktaş’ta yapılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) testi sonucunda, 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklanmıştı.

Bir kötü haber de Kasımpaşa Kulübü'nden geldi. İstanbul ekibinin futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yaptırdığı coronavirüs testinin sonuçları belli oldu. Yapılan testler neticesinde, 2 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildiği iddia edildi.


Kulübün konu ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

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