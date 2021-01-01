Son dakika: Kasımpaşa ve Karagümrük, Kieran Gibbs’in peşinde

Transfer çalışmalarına hız veren İstanbul takımlarından Kasımpaşa ve Karagümrük, aynı yıldıza talip oldu... Özellikle Kasımpaşa teknik ekibinin uzun zamandır takip ettiği 31 yaşındaki Kieran Gibbs’in bedelsiz transfer edilebilecek olması, başka takımları da harekete geçirdi. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Gibbs özellikle son Manchester City ve Liverpool maçlarında mükemmel oyunu ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray da talip olmuştu

Bilindiği gibi West Bromwich forması giyen tecrübeli oyuncuya sezon başında Galatasaray da talip olmuş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. Kasımpaşa ve Karagümrük yöneticilerin transferi bir an önce sonuçlandırmak için kısa sürede oyuncu ve kulübüyle temasa geçecekleri öğrenildi.

FANATİK ÖZEL







