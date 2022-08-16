Son Dakika | Kasımpaşa, Sami Uğurlu ile yollarını resmen ayırdı

Süper Lig 'in ilk haftasında Başakşehir'e 4-0, 2. haftasında ise Fenerbahçe 'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da kan değişikliği... İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında takımın yükselişinde büyük pay sahibi olan fakat bu sezona kötü bir başlangıç yapan Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığı resmen açıkladı. Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"KAMUOYUNA DUYURU

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu’nun görevine son verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş."

SAMİ UĞURLU KİMDİR?

27 Nisan 1978 İzmir doğumlu Sami Uğurlu, antrenörlük deneyimine İzmir temsilcisi Altınordu'da başladı. Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yapan Uğurlu, 2019'da kulüpten ayrıldı ve Eskişehir'in yolunu tuttu. Eskişehirspor'da iki ayrı dönemde Fuat Çapa ve Coşkun Demirbakan'ın yardımcılıklarını yapan Uğurlu, burada 17 maça çıktıktan sonra görevinden ayrıldı.

2020'de İzmir'e dönen 43 yaşındaki antrenör, burda Yalçın Koşukavak'ın 12, Ali Tandoğan'ın ise beş maçta yardımcılığını yaptı. Daha sonra Ankaragücü'nde Fuat Çapa ve Mustafa Gürsel'in yardımcılığını yapan Uğurlu, Kasımpaşa'ya geçti ve Hakan Kutlu'nun ekibinde sekiz maçta görev yaptı. 20 Aralık 2021'de Hakan Kutlu'nun görevden alınmasının ardından takımın başına geçici antrenör olarak geçen Uğurlu, daha sonra İstanbul ekibini çalıştırdı.

Kasımpaşa, Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı 24 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.