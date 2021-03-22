Son dakika | Kasımpaşa Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Mehmet Altıparmak ve İrfan Buz'un ardından Kasımpaşa'nın 3. teknik direktörü olmuştu.

Kasımpaşa resmi açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıkla anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi...

Süper Lig'de teknik direktör değiştirmeyen sadece 6 kulüp kaldı.

Galatasaray

Beşiktaş

Fenerbahçe

Alanyaspor

Hatayspor

Sivasspor