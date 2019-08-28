Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya imza atıyor.

Kasımpaşa kanadından gelen bilgilere göre, Portekizli yıldızın lacivert-beyazlılar ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu transferin her an resmiyete dökülebileceği belirtildi. Kasımpaşa ile Quaresma arasında yapılacak sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı öğrenilirken; Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyi düşünmüyor.

Siyah-Beyazlılar'a ikinci gelişinde iki şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 5 gol 8 asist yaparak takımına katkıda bulunmuştu. Portekizli futbolcu daha önce Barcelona, İnter, Chelsea, Porto, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önde gelen takımlardında da forma giymişti

DHA



