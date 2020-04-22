Beşiktaş'ı alacakları yüzünden FIFA'ya şikayet eden Loris Karius'un dün akşam sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği iddia edilmişti.

Loris Karius'un danışmanı Florian Goll, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Florian Goll'un açıklamaları şöyle;

Beşiktaş ile yollarımızı ayırmadık. Sözleşmemiz hâlâ devam ediyor ancak iki taraf arasında sorunlar var. Kulüp yöneticileri Karius'u bir 'öcü' gibi göstermeye çalışıyor. Böyle yansıtmaları işlerine gelse de ödemelerin gecikmesinin koronavirüs ile alakası yok. Karius, şu an Türkiye'de kalıp antrenmanlarına devam eden tek yabancı oyuncu. Türkiye'de salgından etkilenen insanların için bağış da yaptı, kulübe maaşı konusunda yardımcı olacağını da söyledi. Ancak bunu reddediyorlar.

Karius, menajerinin yaptığı açıklamayı Instagram'da Erdal Torunoğulları'nı etiketleyerek paylaştı.