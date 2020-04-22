Son dakika! Karius'un menajerinden ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un menajeri, yolların ayrıldığı konusunda çıkan haberlere cevap verdi.

22 Nisan 2020, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Son dakika! Karius'un menajerinden ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ı alacakları yüzünden FIFA'ya şikayet eden Loris Karius'un dün akşam sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği iddia edilmişti.

Loris Karius'un danışmanı Florian Goll, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Florian Goll'un açıklamaları şöyle;

Beşiktaş ile yollarımızı ayırmadık. Sözleşmemiz hâlâ devam ediyor ancak iki taraf arasında sorunlar var. Kulüp yöneticileri Karius'u bir 'öcü' gibi göstermeye çalışıyor. Böyle yansıtmaları işlerine gelse de ödemelerin gecikmesinin koronavirüs ile alakası yok. Karius, şu an Türkiye'de kalıp antrenmanlarına devam eden tek yabancı oyuncu. Türkiye'de salgından etkilenen insanların için bağış da yaptı, kulübe maaşı konusunda yardımcı olacağını da söyledi. Ancak bunu reddediyorlar.

Karius, menajerinin yaptığı açıklamayı Instagram'da Erdal Torunoğulları'nı etiketleyerek paylaştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...