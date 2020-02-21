Alman kaleci Loris Karius, Liverpool'a geri dönüyor.

2018 yılında Real Madrid ile Liverpool'un karşılaştığı Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı şanssızlığın ardından Beşiktaş'a kiralanan Karius'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Loris Karius'un Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezonun ardından Liverpool'a geri döneceği iddia edildi.

İngiltere basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Loris Karius'un 7.25 milyon poundluk opsiyonunu kullanmayacak.

Karius, Liverpool'da çok iyi performans sergileyen Brezilyalı Alisson ve geçen sezon bedavaya aldıkları Adrian ile forma mücadelesi içine girecek.