Fatih Karagümrük'te son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de ilk devreyi 23 puanla 11. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'te yeni teknik adam belli oldu.

Sezona Cüneyt Dumlupınar'la başlayan Karagümrük'te göreve 25 Kasım'da Giray Bulak gelmişti. 7 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrılan İstanbul ekibi tecrübeli hoca ile yollarını ayırmıştı.

Süleyman Hurma Başkanlığında çalışmalarını sürdüren İstanbul ekibi, yeni hocasını buldu.

Karagümrük, Eskişehirspor, Bursaspor ve Tuzlaspor'da da yardımcı antrenör olarak görev alan Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

42 yaşındaki teknik adam profesyonel futbol kariyerinde Erzurumspor, Galatasaray, Diyarbakırspor, Malatyaspor, Bursaspor gibi takımlarda forma giymişti.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL