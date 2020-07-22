Son dakika Karagümrük - Akhisarspor maçında olay!

Fatih Karagümürk, TFF 1.Lig play-off ilk maçında Akhisarspor ile sahasında karşılaşırken taraftarlar takımlarını yanlız bırakmadı. Süper Lig hedefi ile maça çıkan Fatih Karagümrük'te Vefa stadı yakınında toplanan taraftarla sosyal mesafeye dikkat etmeden takımlarını destekledi. Yaklaşık 2 bin taraftarın olduğu bildirildi

Fatih Karagümrük kulüp yönetimi de sınırlı tribün imkanları ile takımlarını desteklerken rakip Akhisarspor yöneticileri TFF'ye başvuru yaptığı öğrenildi. Maç öncesi bu koşullarda maçın oynanamayacağı başvurusu yapılırken TFF bu talebi kabul etmedi





Akhisarspor'un deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural'a saha dışından yabancı maddelerin geldiği öğrenildi







