Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Konyaspor'a transfer olan 26 yaşındaki stoper, Galatasaray'a 1,1 milyon TL fesih bedeli ödeyecek.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Ahmet Çalık'ın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.







