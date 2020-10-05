Son dakika KAP açıklaması: Galatasaray Ahmet Çalık’ın sözleşmesini feshetti

Son dakika haberi... Galatasaray, Ahmet Çalık’ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Galatasaray, sözleşme fesih bedeli olarak Ahmet Çalık'ın kulübe 1 milyon 100 bin TL ödeyeceğini açıkladı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 18:44 Son Güncelleme:
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Son dakika KAP açıklaması: Galatasaray Ahmet Çalık’ın sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Konyaspor'a transfer olan 26 yaşındaki stoper, Galatasaray'a 1,1 milyon TL fesih bedeli ödeyecek.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Ahmet Çalık'ın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.


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