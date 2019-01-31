Son dakika | Kagawa'nın geliş saati belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni transferi Japon futbolcu Kagawa'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu.

31 Ocak 2019, Perşembe 11:52 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Kagawa'nın geliş saati belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu. Japon futbolcu bugün saat 16:00'da İstanbul'a gelecek.

Kagawa sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaş, Japon yıldızı da 6 ay için 1.1 milyon Euro artı bonus verecek. Kara Kartal sözleşmeye ayrıca satın alma opsiyonu da ekledi. Alman ekibi Dortmun'la yapılan uzun pazarlıklar sonucunda siyah-beyazlılar 1.5 milyon Euro karşılığında sezon sonunda bu futbolcunun bonservisini alabilecek. 

Kaynak: NTV

Bu haberi de okudularKagawa kimdir? Kaç yaşında? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.