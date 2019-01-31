Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu. Japon futbolcu bugün saat 16:00'da İstanbul'a gelecek.

Kagawa sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaş, Japon yıldızı da 6 ay için 1.1 milyon Euro artı bonus verecek. Kara Kartal sözleşmeye ayrıca satın alma opsiyonu da ekledi. Alman ekibi Dortmun'la yapılan uzun pazarlıklar sonucunda siyah-beyazlılar 1.5 milyon Euro karşılığında sezon sonunda bu futbolcunun bonservisini alabilecek.

Kaynak: NTV

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