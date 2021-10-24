Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor 'a deplasmanda yenilen Fenerbahçe , bugün de sahasında Alanyaspor 'a 2-1 mağlup oldu.

Alanyaspor'un attığı ikinci golün ardından Fenerbahçeli futbolcuları ıslıklayan taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından da yönetimi hedef aldı. Taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini eleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise takım içeri girene kadar tribünde bekledi ve protestoları dinledi. Takım içeri girdikten sonra Ali Koç da tribünden içeri girdi.



