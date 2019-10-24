Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Türkiye'nin EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa'yla oynadığı maçlarda asker selamı vermesinden ötürü İtalya'da hedef tahtasına oturtulmuştu. Konuyla ilgili ilk açıklama ise bugün Torino devinin başkan yardımcısı Pavel Nedved'den geldi. Allianz Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Juve efsanesi, 21 yaşındaki stoperin ahlaki açıdan hiçbir suç işlemediğini savunurken şunları kaydetti:

"Merih Demiral ile bu konu hakkında konuştum. Herkesin fikrini ifade etme özgürlüğü var. Kulüp olarak kendisinin milli takımda oynadığı sırada neyi düşünerek asker selamı verdiğini öğrenmek istedik. Karar, Türk milli takımı tarafından alınmıştı, biz de kulüpteki uzmanların değerlendirmesini bekliyoruz. Verecekleri kararın sonuna dek arkasında olacağız. Merih'in hareketi sert olsa da kendisinin herhangi bir ahlaki kuralı ihlal ettiğini düşünmüyoruz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler