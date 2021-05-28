Milli yıldızlarımızdan Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus'ta yeni teknik direktör belli oldu. Sabah saatlerinde Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığını açıklayan Juventus, gün içinde de yeni teknik direktörün Massimiliano Allegri olduğunu resmen açıkladı.

Massimiliano Allegri, son olarak yine 2014-19 yılları arasında Juventus'un başında görev yapmıştı. İtalyan devi de geri dönüşü, "Evin hoş geldin Max" başlığıyla duyurdu. Yapılan resmi açıklamada çok iyi bildiği, sevdiği ve sevildiği bu kulüpte yeni hedefler adına yepyeni bir yolculuğa başladığı ifade edildi.

Allegri yönetimindeki Juventus; 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında İtalya Serie A şampiyonluğunu kimseye bırakmazken 2014-15, 2015-16, 2016-17 ve 2017-18'de İtalya Kupası zaferleri de elde etmişti. Ayrıca Allegri'nin çalıştırdığı Juventus, 2015 ve 2018'de İtalya Süper Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

İtalyan teknik adamın çalıştırdığı dönemde Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılara imza attı. 2014-15'te finale yükselen Juventus, kupayı Barcelona'ya kaptırırken 2016-17'de de yine finalde bir başka İspanyol ekibi Real Madrid'e mağlup olmuştu.