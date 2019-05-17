Serie A'da üst üste 8. şampiyonluğunu kutlayan Juventus'ta deprem... Torino devi, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla beş sezondur takımı çalıştıran Massimiliano Allegri'nin görevine son verdiğini duyurdu. Açıklamada Allegri'nin başkan Andrea Agnelli ile yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği de ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz yaz Real Madrid'den transfer edilmesinin ardından sezona Şampiyonlar Ligi'nde kupa hedefiyle giren Juve'nin çeyrek finalde Ajax'a elenmesi, İtalyan teknik adamı adeta hedef tahtasına oturtmuştu. Yaşlı Kadın'da görev yaptığı beş sezonda da takımını lig şampiyonluğuna taşıyan Allegri, 4 İtalya Kupası ve 2 de İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



