Corona virüs futbolu sarmaya devam ediyor. İtalyan ekibi Juventus'ta daha önce Daniel Rugani ve Matuidi'de corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Siyah beyazlılarda bir vaka daha meydana geldi. Takımın yıldız isimlerinden Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dybala "Benim ve kız arkadaşımın test sonuçları pozitif çıktı. Neyse ki şu anda çok iyiyiz ve çok iyi şartlardayız. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim." ifadelerini belirtti.