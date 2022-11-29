Juventus’ta 12 yıllık dönem sona erdi. Bugün İtalyan devinde alınan toplu ayrılık kararı, İtalya’da şok etkisi yarattı.

Toplu ayrılık

Juventus’ta bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda yönetim kurulu, toplu bir şekilde istifa etti. Başkan Andrea Agnelli ile birlikte üyeler, resmi olarak istifalarını sundular.

12 yıllık dönem sona erdi

2010’dan bu yana süregelen 12 yıllık Andrea Agnelli dönemi sona erdi. Büyükbabası Edoardo, amcası Gianni ve babası Umberto’dan sonra Juventus’a başkanlık eden Agnelli ailesinden dördüncü üye olarak görevinden ayrıldı.

Nedved de bırakıyor

Başkan Andrea Agnelli ile birlikte Başkan Yardımcısı Pavel Nedved de istifasını sundu. CEO Maurizio Arrivabene, geçiş sürecinde görevde kalacak olsa da istifa etti ve bu süreç sonrasında kulüpten ayrılacak. Üyeler Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia ve Suzanne Keywood da görevlerinden ayrılma kararı almış durumdalar.

Gerekçe tahmin ediliyor

İtalya’da istifa kararının net gerekçesi henüz açıklanmamış olsa da tahmin ediliyor. Sermaye kazançlarıyla ilgili Torino savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, gerekçe olarak gösterilmekte. Consob tarafından iletilen şikayetler, bütçe taslağı ve hissedarlar toplantısına yönelik ertelemelerin soruşturmayla birlikte gerekçe teşkil ettikleri ifade ediliyor.

Avrupa Süper Ligi projesinin öncülerindendi

Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi projesinin de kurucuları arasında yer alıyordu. Futbol dünyasından görülen büyük tepki sonrası takımlar geri adım atsa da Agnelli, projenin başarısızlık ile sonuçlanmadığını belirtmişti. Proje için kulüplerin yeniden düğmeye basmaya hazırlandıkları ifade edilmekteydi.