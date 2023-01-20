2006'da Calciopoli skandalı ile Serie B'ye düşürülen Juventus, yine şok bir kararla karşı karşıya kaldı. Sermaye kazançlarının kullanımına ilişkin dava sonucunda İtalyan devi, 15 puan silme cezası aldı.

Sky Sport'un haberine göre savcının ilk etapta talep ettiği 9 puan silme cezasından daha ağır bir sonuç ile karar açıklandı. Mahkeme ayrıca dönemin sportif direktörü Paratici'ye 2.5, başkan Agnelli ve Arrivabene'ye 2 yıl, Cherubini'ye 1 yıl 4 ay ve Pavel Nedved'e 8 ay futboldan men cezası verdi.

11. SIRAYA GERİLEDİ

Ligde 47 puanla Napoli, liderliğini sürdürürken Milan 38, Juventus ve Inter 37 puanla onları takip ediyordu. Verilen ceza sonucunda 22 puana düşen Juventus, 11. sıraya gerilemiş oldu.

2006'DA KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞLERDİ

Juventus, 2006'daki Calciopoli skandalından en ağır cezayı alan ekip olmuştu. Şike davası sonucunda İtalyan devi, Serie B'ye düşürülmüş ve 2005 ile 2006'daki şampiyonluklar ellerinden alınmıştı. 2006-07 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını da kaybeden Juventus, sezona da -9 puanla başlamak durumunda kalmıştı.

FEDERASYON AÇIKLADI

İtalya Futbol Federasyonu, Juventus'a 15 puan silme cezası ve 11 Juventus yöneticisinin cezalarını resmen açıkladı. Davada adı geçen diğer kulüpler Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara ve Pescara'nın yöneticileriyle birlikte beraat ettikleri aktarıldı.