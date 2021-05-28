Son dakika | Juventus Pirlo ile yollarını ayırdı

Juventus Pirlo ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. İtalya Serie A devi Juventus, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldı.
Pirlo sezon başında deneyimli teknik adam Sarri'nin yerine göreve gelmişti.
Pirlo yönetimindeki Juventus bu sezon Serie A'yı 78 puanla 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesini son maçta almıştı. Ayrıca Siyah-Beyazlı kulüp Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenmişti.
Terim'i kitabında eleştirmişti!
Fatih Terim'le birlikte bir dönem Milan'da futbol oynayan Pirlo kariyeri sonrası yazdığı kitapta Terim'in taktik bilgisiyle alay eder derecede cümleler kurmuştu. Pirlo'nun kovulması sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Pirlo'ya göndermelerde bulundu.