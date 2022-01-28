Serie A’da bu sezon şampiyonluk iddiasından uzak kalan ve yeni yapılanmaya giden Juventus, transferde flaş bir hamle yaptı. Torino ekibi, Fiorentina formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta 17 gol atan ve tüm dikkatleri üzerine çeken ve Arsenal'in de ısrarla istediği Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Mor Menekşeler'e 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Juventus, 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp gol makinesine ise sezonluk 7 milyon Euro maaş verecek.

Juventus, Vlahovic'in transferini, "Şimdi, burada #DV7" paylaşımıyla duyurdu.

Bonusların toplamı: 10 milyon Euro

Juve'nin kasasından FIFA düzenlemeleri ve ek ücretler toplamı olarak ayrıca 11.6 milyon Euro daha çıkacak. 10 milyon Euro da elde edilecek sportif başarılara göre ödenecek. İtalyan basınında, Juventus'un Vlahovic transferinin İtalya'da ara transfer döneminin en pahalı transferi olduğu belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun giydiği 7 numarayı aldı

Fiorentina'da 9 numaralı formayı giyen Vlahovic'in yeni takımında Cristiano Ronaldo'nun giydiği 7 numarayı aldığı açıklandı. Gelecek sezon bitecek sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan ve Temmuz 2018’de 1.9 milyon Euro bonservisle Partizan'dan geldiği Fiorentina'dan ayrılmak isteyen yıldız forvet, geçtiğimiz sezon Serie A'da 37 maçta 21 gol atarak Avrupa devlerini peşine takmıştı.

Arsenal'in teklifini kabul etmeyen Mor Menekşeler, Vlahovic'i 70 milyon Euro bedelle Juve'ye sattı.

Vlahovic'in yerine Cabral

1.9 milyon Euro'ya aldığı Vlahovic'i 70 milyon Euro + bonuslar karşılığında satan Fiorentina, Sırp oyuncunun yerini Arthur Cabral'la dolduracak. Basel ile 16 milyon Euro'ya anlaşan Mor Menekşeler'in 23 yaşındaki forvetin transferini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.







