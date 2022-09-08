Galatasaray 'ın her konuda anlaşmaya vardığı İspanyol Juan Mata İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı kulüp 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Juan Mata son olarak Manchester United forması giyiyordu. Mata sağlık kontrolünden geçtikten sora resmi sözleşmeye imza atacak.





2 milyon Euro'nun altına indi

34 yaşındaki İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten 8 milyon Pound yıllık ücret talep etti. Erden Timur'un pazarlıklarının ardından Mata, talep ettiği yıllık ücreti 2 milyon Euro'nun altına indirdi. Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı. James Rodriguez yerine Galatasaray tarafı 34 yaşındaki Juan Mata'yı tercih etti.

Juan Mata'yı taşıyan uçak İstanbul'a indikten sonra GSTV kameraları canlı yayında o anları ekrana getirdi.

KAP'a açıklama yapıldı...

Galatasaray Juan Mata transferi için KAP'a açıklama yaptı. "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.