Ankaragücü- Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle sahaya atlayan taraftar, Beşiktaşlı futbolcular Salih Uçan ve Cenk Tosun'a tekmeli saldırıda bulunmuştu. Olayların yaşandığı esnada saldırganı engellemeye çalışan Josef ise maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Josef'in kırmızı kartının iptali ve Tahkim'in kararına ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

AHMET NUR ÇEBİ TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü maçının ardından yaşanan olaylar ve Josef'in kırmızı kartına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, "Ömer Erdoğan'ın kendisinden yaşça küçük bir oyuncuyu hedef göstermesi de yakışıksız durumdur. Hocalar akıllarını başına alsın. Josef de Souza gibi yılların kaliteli futbolcusuna, VAR baskısıyla kırmızı kart gösterildi. Bu karar baştan aşağı komik bir karardır. Bu şahıs dün serbest bırakıldı. Ankaragücü camiasından bazı kendini bilmezler de bunu fotoğraflıyor. Solda da cübbeli biri var. Kimse haddini bilmiyor. Bu insanlar cübbe giyiyor." ifadelerini kullandı.









"JOSEF İLE TFF'YE GİDECEĞİZ"

Ahmet Nur Çebi, kırmızı kart gören Josef ile TFF'ye gideceklerini ifade ederken "Ankaragücü Başkanı'nı nazik davranışı ve özür dilemesinden ötürü takdir ediyorum. TFF Başkanı müracaat etmediğimizi söylemiş. Önce PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyor. Sonra da savunmayı vermemiz gerekiyor. Durum bundan ibarettir. Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten başkanımız var. TFF'ye gideceğiz. Takım kaptanımız Josef ile katılacağız! Arkadaşını korumak için kırmızı kart gören bir futbolcu ile birlikte gideceğiz. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar?" sözlerini kullandı.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş 'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'yı Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından, "sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesi ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.









ATTİLA GÖKÇE: CEZA İPTALİ VE ERTELEME YOK

Milliyet'in yazarlarından Attila Gökçe, Josef de Souza'da yaşanan olayları kaleme aldı.

Attila Gökçe'nin yazısı şu şekilde;

"Ankara’da, Cumhuriyet’in başkentinde en üst düzeyde ( Süper Lig ) bir maç oynanıyor: Ankaragücü-Beşiktaş… Artılarıyla 90 dakika tamamlanıp hakemler ve sporcular çıkışa geçtiği sırada, tel örgüyle sınırlı dört metre yüksekteki tribünden atlayarak sahaya giren ve inanılmaz bir hızla, tek başına hakem ve Beşiktaşlı futbolculara ulaşan Berkay Ö., Cenk Tosun ve Salih Uçan’a “uçan tekme” ile darbe indirmek istiyor. Şans eseri iki futbolcunun duruşları, darbenin şiddetini önlüyor.

Filmin koptuğu nokta: Sakatlık sonrası ilk maçına çıkan Josef de Souza, Berkay Ö.’ye müdahale ediyor. Vuruyor mu, belli değil. Ama ona arkadan sarılıp gruptan ayırarak “fiili saldırıyı” sonlandırdığını hepimiz biliyoruz.Mete Kalkavan’ın kırmızı kartı…Evet, futbolcuların saha içinde rakip oyunculara, antrenörlere görevlilere, saha içine girmiş görevli-görevsiz seyircilere fiziksel müdahalede bulunması, vurması gibi hallerde hakemin kırmızı kartla söz konusu oyuncuya müsabakadan ihraç işlemi uygulaması gerekiyor. Mete Kalkavan’ın kırmızı kartında böyle bir dayanak var.İşte kıyametin koptuğu nokta!Oyun kurallarına, disiplin talimatına göre “kırmızı kart” zorunlu bir karar olarak görünüyor.

Hukuk açısından sakıncalı bir durum yok. Bu eylemin de arkadaşlarını korumaya çalışan Souza için en az üç hafta cezayı gerektirdiğini biliyoruz. Saha içinde agresyonun, sonrasında popülist eyyamcı tavırların da geçerli olabileceğini gördük. Kitaba dönerek… Cezanın affı ya da iptali mümkün değil. FİFA uygulamalarına göre ancak “şahısta yanlışlık” varsa ceza söz konusu olamaz. Ankara’da böyle bir durum yok.Yine de düşünülmesi gereken ayrıntılar var: Kanı kaynayan, alkollü olduğunu söyleyen o delikanlı tribünden sahaya atladığında resmi (polis) ve özel güvenlik görevlileri kovaladı mı? TV yayınında göremedim. Ama failin, kovalanmış olsa bile yakalanamadığını hepimiz biliyoruz.“Spor alanlarında ciddi güvenlik zaafiyeti var!”Bu sözler bana ait değil… Futbol ve güvenlik konusunda uzman bir dostumun ifadesi. Ek olarak şunu da söylemeliyim: Bir yerde ortalık karıştı mı? Bazen ilk kaybolanlar özel güvenlik elemanları oluyor. O arkadaşlar kendilerini güvende hissetmiyor. Yasal boşluklar var. Uzmanlar böyle söylüyor. Bu boşlukların giderilmesi gerekiyor.

Josef de Souza olayında katı talimatla hüküm verecek olan hukuk, vicdanla karşı karşıya geliyor. Vicdanın yaptırım gücü yok. Eli mecbur PFDK cezayı kesecek. Tahkim Kurulu’nun ortadaki yanlışlığı ve haksızlığı göre göre cezayı iptal etme lüksü de yok. Erteleme de yok. Tahkim sadece indirim yapabilir. Cezayı iptal etmek gibi bir karar çıkarsa futbolda yeni bir “arka kapı” sorunu çıkar ki o kapıyı kimse kapatamaz.Ankara’daki maç bize şunu gösterdi: Yasa, talimat, yönetmelik tamam… Vicdan kadro dışı!

Gözlemciler “haksız” derse

Ankaragücü-Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan uzmanlara göre, kırmızı kartı gösterirken çok çabuk davrandı. Her kırımızı kart gerektiren durumda müdahale edebilecek olan VAR saha içindeki olayda da hakemi uyarabilirdi. Kalkavan böyle bir uyarı beklemedi.Maçın saha içindeki gözlemcisi Hamza Işın. TV başındaki gözlemci de Ünsal Çimen. Raporlarında kuşkusuz kırmızı karta da değinecekler. Hakemin kararlarında haksız olup olmadığı biçiminde sorular var. Hepsi de yanıtlanmak zorunda. Kırmızı kart kararında rapor “Hakem haksız” hükmü ile sonlanıyorsa, o hakemin üç haftaya kadar dinlendirilmesi gerekiyor.Peki cezalı futbolcu? O yandığıyla kalıyor!

Şimdi de oturma molası

Havalar biraz serinledi ama hakemler yine de su molası vermeye devam ediyor. Sezonun en büyük yeniliği ise “oturma” molası.Oyun sürerken, bazı futbolcular yere çöküyor yatıyor ya da oturuyor. Hakemin oyunu durdurmasını bekliyor. Elbette önce sağlık! Ancak darbelere, faullere karşı tiryakilik ölçüsünde uzayan yatma ve tedavi sürelerinden sonra bu çökme-oturma hali de sorunlu. Hakem oyunu durduruyor. Çoğunlukla devam ediyor böyle futbolcular. Bu olayı “dinlenme fırsatı” olmaktan çıkarmak gerek. Uyaralım, dedik.

İroni

Çintımar’a öneri: Sevgili Başkan, Berkay Ö.’yü bir teste sokup sprinter adayı olarak çalıştırabilirsiniz. Kimse yakalayamadığına göre o çocukta iş var!Mühim bir soru: Voleybolcularımız harika oynadıkları maçta (bence) servis hataları yüzünden Amerika’ya 3-2 yenildiler. “Arkadaşlar, aranızda servis kaçırmayı sevmeyen var mı?”