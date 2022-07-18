Beşiktaş 'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef de Souza'dan Siyah Beyazlılar'a kötü haber geldi. Valerien Ismael yönetimindeki Kartal'ın en önemli isimlerinden olan ve dizinden yaşadığı menisküs sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara katılamayan Brezilyalı yıldızın ameliyat edilmesine karar verildi.

2-3 ay arası sahalardan uzak kalacak

Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle artroskopik menisküs cerrahisi işlemi uygulanacak olan 33 yaşındaki orta saha, 2-3 ay arası sahalardan uzak kalacak. Siyah Beyazlı ekipten Josef'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Sağ diz lateral menisküs yırtığı

''Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza’nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir.''

Beşiktaş'ın Josef'in sakatlığı sonrası transferde nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu. Siyah Beyazlı formayla 2 sezonda 78 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha, 8 gol, 3 asistle oynadı.

78 maçta 8 gol, 3 asist

Eylül 2020'de bedelsiz olarak Al Ahli'den transfer edilen tecrübeli oyuncu, Siyah Beyazlı ekipte geçirdiği 2 sezonda sergilediği performansla Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline geldi. İlk sezonunda 38 maça çıkan ve 3 gol, 3 asistle oynayarak 3 kupalı sezonun kahramanları arasında yer alan başarılı ön libero, geçtiğimiz sezon iste 40 resmi maçta 5 golle skora katkı sağladı.

Nasıl bir strateji izleneceği merak konusu

Transfer dönemine devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes’le giriş yapan, ardından sırasıyla Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'ya Siyah Beyazlı formayı giydiren Kara Kartal'ın Josef'in sakatlığı sonrası transferde nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu oldu.









Sağlık Heyeti Başkanı Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Sağlık Heyeti Başkanı Tekin Kerem Ülkü, Siyah-Beyazlılar'ın Avusturya kampında sakat futbolcular hakkında bilgi vermiş ve Josef de Souza için şu ifadeleri kullanmıştı: "Önemli olmayan bir menisküs sıkıntısı tespit ettik. İlk maçtan sonra dizinde sıkıntı oldu. Görüntüleme yaptık ve menisküsünde hafif bir problem tespit ettik. Menisküs eşittir ameliyat gibi bir algı var ama menisküs ameliyatı gerektiren bir durumu yok. Modern ortopedide menisküsü almak tercih edilmiyor. Belli tedavileri yapmamız gerekiyor. Gün gün muayene ederek dizindeki reaksiyonun sönmesini bekliyoruz. Ona göre doğru zamanda eski idman temposunda denemek istiyoruz."







