Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu. Süper Lig'de Beşiktaş , Trabzonspor ve son olarak da Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki Arjantinli orta saha futbola altyapısında başladığı Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes'e geri döndü. Arjantin ekibi, Jose Sosa ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sosa Beşiktaş formasıyla 78 maçta forma giydi ve 14 gol, 23 asistlik performansa imza attı. Arjantinli yıldız Trabzonspor kariyerinde ise 97 maça çıktı ve 14 gol atıp, 19 asist yaptı. Son 2 sezonunu Fenerbahçe'de geçiren tecrübeli futbolcu 62 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Metalist, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan, Trabzonspor ve Fenerbahçe takımlarının formalarını giydi. Kariyerinde toplam 563 maça çıkan tecrübeli futbolcu 65 gol attı ve 105 asist yaptı. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu 19 kez de Arjantin Milli Takım formasını giydi ve 1 gole imza attı.





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