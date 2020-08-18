SON DAKİKA | Jose Sosa Fenerbahçe ile anlaştı

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Mame Thiam'ın ardından Jose Sosa transferinde de sona geldi. Sarı-lacivertliler, Filip Novak'ın ardından Trabzonspor ile sözleşmesi biten Jose Sosa ile de büyük oranda anlaşma sağladı.

beIN Sports, Fenerbahçe ile Jose Sosa arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olduğunu duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Bordo-Mavili takım ile toplamda 42 maçta çıkan Jose Sosa, 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi.







