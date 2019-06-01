Son dakika... Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

Son olarak La Liga 2 ekiplerinden Extremadura forması giyen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Kariyerinde Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Benfica, Atletico Madrid gibi takımların formasını giyen Jose Antonio Reyes, bu sabah geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata veda etti.

Sevilla’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadeleri yer aldı.

İspanya milli takım formasını 22 kez giyen Reyes, 5'i UEFA Kupası, 1 Premier Lig, 1 La Liga olmak üzere kariyerinde 12 kupa kazandı.

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