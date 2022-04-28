Fenerbahçe 'de yeni sezon için teknik direktör arayışları sürerken rota tamamen Portekiz'e çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yaz Vitor Pereira'yı göreve getiren ve sonrasında İsmail Kartal ile yoluna devam eden Fenerbahçe, yeni sezona da Portekizli bir teknik adam ile başlamak istiyor. Bu noktada ilk tercih Jorge Jesus olsa da tecrübeli teknik adamın henüz son kararını vermemiş olması nedeniyle alternatif isim olarak Vitoria Guimaraes'in teknik direktörü Pepa gündeme geldi.





Jorge Jesus'un kararı bekleniyor

Geçtiğimiz cumartesi günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir yemek yiyen Jorge Jesus, sonrasında tatil adına Brezilya'ya gitti ve net kararını burada geçireceği sürenin sonunda vermesi bekleniyor. Jorge Jesus'tan net yanıt alamayan Fenerbahçe'nin ise alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarılmakta.

Portekiz basınında geniş yer bulan Goal'un haberine göre Fenerbahçe, Vitoria Guimaraes'in teknik direktörü Pepa'yı gündemine almış durumda. Jorge Jesus'un alternatifi olarak görülen Pepa'nın durumunun da yakından takip edildiği aktarılmakta.

41 yaşındaki eski golcünün Vitoria Guimaraes ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Antrenörlük kariyerine Benfica'nın U17 takımında başlayan Pepa, sonasında Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela ve Paços Ferreira'da çalışmıştı. Buralarda büyük övgü toplayan genç teknik adam, geçtiğimiz yaz Vitoria Guimaraes'in başına geçti. Bu sezon Vitoria Guimaraes'in başında 37 maça çıkan Pepa, 16 galibiyet aldı.