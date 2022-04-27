Fenerbahçe 'de gelecek sezon için yeni teknik direktörün henüz kim olacağı netlik kazanmadı. Önceki gün Sarı Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç ve yönetimden birkaç isim Portekiz'e çıkartma yaparak Jorge Jesus'la görüştü. Hatta toplantıdan fotoğraflar basına düşünce bir anda gündem oldu.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada bulunan Portekizli Jorge Jesus'tan son dakika açıklaması geldi. Brezilya seyahatine çıkan tecrübeli teknik adam havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe ile görüşmelerin son durumunu aktardı.

67 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri değerlendiriyorum. Düşünmek için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.















