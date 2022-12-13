Son dakika! Jorge Jesus Brezilya kararını açıkladı

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Brezilya, çeyrek finalde penaltı atışlarında Hırvatistan'a yenilerek dev organizasyona veda etmişti.

Dünya Kupası'ndan elenen sambacılarda teknik direktör Tite istifa etmiş ve takımla yollarını ayırmıştı. Bu andan itibaren Brezilya basınında teknik direktör söylentileri ortaya çıkmaya başlamış, bu isimlerden birisi olarak da Fenerbahçe 'de şu an teknik direktörlük görevi üstlenen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus gösterilmişti.





Sarı lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli çalıştırıcının Brezilya Milli Takımı'nda görev almayı hayal ettiği ve teklifin gelmesi durumunda kabul edeceği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Bu sezon Jorge Jesus ile son sezonların kötü gidişatına dur diyen ve oyun anlamında taraftarları heyecanlandıran sarı lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıdan oldukça memnun. Bu bağlamda Jesus ile olan sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, tecrübeli hoca ile görüşmelerini sürdürürken, böyle bir gelişmenin gündeme gelmesi oldukça rahatsız etmiş durumda.





Hem yönetim hem de taraftarların endişe ile yaklaştığı bu gelişme sonrasında Brezilyalı taraftarların da takımın başına geçmesi için Jesus'a sosyal medyadan mesajlar atması, ülke basınında en güçlü aday olarak gösterilmesini de sağladı.

Sabah'ta yer alan haberde; camiada bu gelişmeler büyük bir rahatsızlık yaratırken, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısından herkesin için rahatlatacak bir açıklama geldi.

JESUS'UN BREZİLYA KARARI

Son dönemde konuyla ilgili çok telefon alan 68 yaşındaki teknik adamın, durumu soran yakın çevresine, "Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attım. Prensipleri olan bir adamım. Sözleşmemin devam ettiği takımları yarı yolda bırakmam. Burada çok seviliyorum ve mutluyum. Hem yönetim hem de taraftar bana güveniyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz" dediği öğrenildi.





ANCELOTTI'YE TEKLİF GİTTİ

Fenerbahçe camiasını rahatlatan bir haber de Brezilya'dan geldi. UOL Esporte, Brezilya Futbol Federasyonu'nun Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'ye teklif yaptığını yazdı.

İtalyan teknik adamın, bu görevi yapmaya istekli olduğu ancak Haziran 2023'e kadar Real Madrid ile devam etmesine izin verilmesini talep ettiği kaydedildi.

Jorge Jesus'un Flamengo'daki en iyi anları