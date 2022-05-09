Son dakika! Jody Lukoki hayatını kaybetti

Bir dönem Süper Lig 'de Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki Jody Lukoki, hayatını kaybetti. 29 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Yeni Malatyaspor da ölüm haberini şu ifadelerle duyurdu:

2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Jody Lukoki'nin kariyeri

Ajax, SC Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets ve Twente takımlarında oynayan Jody Lukoki; kariyerinde toplam 316 maçta forma giyerken 48 gol ile 48 asist kaydetti.

Lukoki; 3 kez de Demokratik Kongo Cumhuriyeti A Milli Takım formasını giydi.











