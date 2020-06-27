SON DAKİKA! Joao Pereira Galatasaray maçında yok
Son dakika haberi. Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlanmasıyla sarsılan Trabzonspor'a bir şok da Joao Pereira'dan geldi. Ankaragücü mücadelesinde sarı kart gören Pereira, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Trabzonspor kâbus üstüne kâbus görüyor. Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlanmasıyla büyük şok yaşayan Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Jooa Pereira'dan gelen haberle sarsıldı.
Takımın en önemli isimleri arasında yer alan Pereira, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.