Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin girdiği transfer yarışında kazanan Sarı-Lacivertli ekip oldu. Fenerbahçe, Cagliari forması giyen Joao Pedro'nun transferini bitirdi.

Sarı-Lacivertli ekip, Cagliari'ye 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli futbolcu ise Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro maaş kazanacak. Joao Pedro'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek, sağlık kontrollerinden geçmesi ve Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Joao Pedro geçen sezon 39 maça çıkıp, 13 gol, 4 asistle oynamıştı. Cagliari'nin küme düşmesi sonrasında yıldız isim takımdan ayrılmak istiyordu.

Yakup Çınar / Fanatik Özel



