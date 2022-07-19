Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe , Galatasaray ile de ismi anılan Joao Pedro'nun transferinde son aşamaya geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe bugün gerçekleştirilen görüşme sonrası Joao Pedro ve takımı Cagliari ile anlaşmaya vardı.

Tecrüeli futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'nin Cagliari'ye 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı da aktarılanlar arasında yer alıyor.

Joao Pedro geçen sezon 39 maça çıkıp, 13 gol, 4 asistle oynamıştı. Cagliari'nin küme düşmesi sonrasında yıldız isim takımdan ayrılmak istiyordu.



