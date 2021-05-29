Joachim Löw'den geleceğiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. İsmi Fenerbahçe, Barcelona ve Real Madrid ile anılan Joachim Löw geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam EURO2020 sonrası takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini açıkladı.

61 yaşındaki teknik adam, "Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım. Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım" dedi.